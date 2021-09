[아시아경제 황준호 기자] 압타바이오 압타바이오 293780 | 코스닥 증권정보 현재가 44,150 전일대비 650 등락률 +1.49% 거래량 338,671 전일가 43,500 2021.09.29 15:06 장중(20분지연) 관련기사 압타바이오, 주당 1주 무상증자 결정압타바이오, 경구용 치료제 제조 효과적인 화합물질 특허권 취득압타바이오, 미국서 간질환치료제 특허권 취득 close 는 조영제 유발 급성 신부전 치료제에 관한 특허를 취득했다고 29일 공시했다.

회사측은 "조영제 유발 신독성을 저감하는 신장보호용 또는 조영제 유발 급성 신부전의 예방 및 치료에 유용한 피라졸 유도체, 이의 제조방법 및 약학조성물에 관한 특허"라고 밝혔다. 이어 "본 특허를 통해 조영제로 인한 급성 신 손상 모델에서 신장보호 효과를 확인하였으므로, 이를 조영제 유발 급성 신부전 치료제 개발에 활용할 계획"이라고 설명했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr