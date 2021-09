[아시아경제 아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 민주평화통일자문회의 광주광역시 서구협의회는 오는 30일 제20기 출범식 및 임병식 회장 취임식을 연다고 29일 밝혔다.

출범식은 1부 회장 이·취임식과 2부 3분기 정기회의로 진행되며 코로나19 상황에 따라 현장 참섞은 49명으로 제한하고 ZOOM을 활용한 온라인으로 중계한다.

민주평통 광주서구협의회 관계자는 “평화와 번영의 한반도 기반 조성에 힘쓰고 소통으로 공감하는 통일 활동을 펼칠 것”이라고 말했다.

