공수처, 손준성과 함께 일한 직원들 압수수색…고발장 작성자 찾기 총력

[아시아경제 김형민 기자] 이른바 '고발 사주' 의혹을 수사하고 있는 고위공직자범죄수사처(공수처)가 손준성 대구고검 인권보호관과 일한 직원 2명을 압수수색했다. 고발장 작성자를 확인하는데 총력을 쏟는 것으로 보인다.

29일 법조계에 따르면 공수처 수사3부(부장검사 최석규)는 전날 대검찰청 수사정보정책관실(현 수사정보담당관실)에서 손 검사의 지휘를 받은 검사들의 자택과 사무실 등을 압수수색했다.

수사팀은 고발장 작성자가 당시 수사정보정책관실 소속 검사들 가운데 있다고 보고 압수수색영장을 발부받은 것으로 알려졌다.

이번 압수수색은 고발장 전달 시점인 지난해 4월 수사정보2담당관으로 일한 성모 검사와 수사정보정책관실에 파견된 A검사 등을 겨냥해 이뤄졌다. 수사정보2담당관은 통상 수사정보를 수집·관리한다.

성 검사와 A검사에 대한 압수수색만 진행되자 공수처가 앞서 확보한 손 검사에 대한 압수물 등으로 작성자가 어느 정도 특정된 게 아니냐는 관측도 나온다.

손 검사는 제보자 조성은씨가 공개한 국민의힘 김웅 의원(당시 미래통합당 총선 후보)의 텔레그램 메시지에서 여권 인사들에 대한 고발장을 전달한 당사자로 지목됐다.

앞서 공수처는 지난 10일 김 의원과 손 검사의 사무실·자택을 압수수색했고 전날 손 검사가 근무했던 옛 사무실(현 수사정보담당관실)도 압수수색했다.

압수수색을 통해 확보한 자료는 디지털포렌식 작업 중이다. 포렌식 결과에서 고발장 원본 파일 혹은 고발장 초안 등이 확보될 경우 손 검사와 고발장 작성자 등 주요 실무자들의 소환조사도 곧바로 이뤄질 것으로 보인다.

