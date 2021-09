홍준표 "총장 시절 대장동 문제 몰랐으면 무능한 것" vs 윤석열 "무능해서 죄송"

홍준표 "대북정책, 文정부와 다를 게 없어 '문석열'이란 말 떠돌아"

尹 "홍 의원이 만든 말 아닌가" "선거유세 거부당한 당대표"

[아시아경제 강주희 기자] 국민의힘 대선주자 4차 TV 토론회에서는 양강 주자인 홍준표 의원과 윤석열 전 검찰총장 간 설전이 계속됐다.

28일 MBC 주최로 열린 100분 토론에서 홍 의원이 "(경기 성남시)대장동 사건의 악취가 처음부터 심했는데, 검찰총장 할 때 전혀 몰랐나"라고 묻자, 윤 전 총장은 "전혀 몰랐다"고 답변했다. 이에 홍 의원이 "몰랐으면 무능한 것"이라고 지적하자, 윤 전 총장은 "무능해서 죄송하다"라고 응수했다.

홍 의원은 이후에도 북핵 대응과 대북 정책을 두고 윤 전 총장을 겨냥해 공세를 이어갔다. 유승민 전 의원이 "미국에 핵 공유를 요구하겠다더니 이후에는 반대한다고 했다. 어느 것이 진짜 입장이냐"고 지적하자, 윤 전 총장은 "전술핵 재배치나 핵 공유는 북한의 핵 보유를 인정해주는 꼴이 되고 대북제재를 무효화한다"라며 "핵 공유나 전술핵은 기존의 확장억제로 도저히 안 될 때 미국과 상의해 마지막으로 할 수 있다는 것이다. 지금은 미국도 핵 공유나 전술핵 배치를 동의하지 않는다"고 답했다.

홍 의원은 윤 전 총장의 대북정책을 두고 "우리 당의 성격과 전혀 다르다. 문재인 정권 2기라는 말이 있다. 그래서 심지어 '문석열(문재인+윤석열)'이라는 말까지 떠돈다"고 지적했다. 이에 윤 전 총장은 "그런 말은 홍 의원이 만든 것 아닌가"라고 받아쳤다. 그러면서 "북한의 핵 보유를 인정하지 않는다는 원칙을 세워 대응하는 것이 그것을 인정하는 것보다 훨씬 유리하다"고 강조했다.

윤 전 총장은 이후 주도권 토론에서 지난 2018년 지방선거 당시 당 후보들이 자유한국당(현 국민의힘) 대표였던 홍 의원에 대한 지원 유세를 거부한 사실을 언급하며 반격에 나섰다.

윤 전 총장은 "당대표를 2번하고 5선 의원으로 우리당 최고 중진이다. 2018년 지방선거 때 당대표였음에도 단체장 후보들이 지원유세를 거부했다"라며 "후보들이 지원유세를 거부한 이유가 무엇이라고 생각하는가"라고 물었다.

이에 홍 의원은 "그때 남북정상회담을 제가 위장평화회담이라고 했다. 그것을 악담을 했다, 막말했다 그래서 제가 지방선거 유세를 못 나갔다"라며 "하지만 1년 뒤 그게 위장 평화회담이라는 게 다 밝혀지지 않았는가"라고 답했다.

윤 전 총장이 "(당시 홍 의원 지원을 거부한) 그분들이 '홍 대표가 맞았다. 미안하다'고 하던가"라고 되묻자, 홍 의원은 "그렇다"라면서 "그럼 그때 윤 전 총장은 뭘 했는가. 그 당시 내가 곤경에 처했을 때 여기 있는 사람 중 당을 위해 나선 사람이 누가 있었냐"고 목소리를 높였다. 윤 전 총장은 이와 관련해 특별히 답을 내놓지 않았고, 주도권 토론은 다음 주자에게 넘어 갔다.

