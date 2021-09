티웨이항공, 제주도 친환경 특산품 판매 업무협약

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 4,145 전일대비 15 등락률 +0.36% 거래량 502,058 전일가 4,130 2021.09.29 11:24 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 日 사가현과 무착륙 관광비행…운임 13만2700원티웨이항공, 제주도 항공권 특가 이벤트…김포~제주 1만5400원티웨이항공, 소방관 탑승시 비상구 좌석 제공…안전 강화 close 은 제주도 친환경 로컬브랜드 기관인 농업회사법인 밥상살림과의 협력을 통해 제주 특산품 판로 개척 및 활동에 나선다고 29일 밝혔다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 4,145 전일대비 15 등락률 +0.36% 거래량 502,058 전일가 4,130 2021.09.29 11:24 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 日 사가현과 무착륙 관광비행…운임 13만2700원티웨이항공, 제주도 항공권 특가 이벤트…김포~제주 1만5400원티웨이항공, 소방관 탑승시 비상구 좌석 제공…안전 강화 close 은 전날 제주도에 위치한 한살림 담을센터에서 김석완 전략마케팅상무와 농업회사법인 밥상살림 조상호 대표가 참석한 가운데 상호 업무 협약을 체결했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 제주의 환경가치 제고, 로컬푸드의 판로개척 및 소비촉진을 위한 공동 마케팅 추진, 사회공헌활동을 위한 홍보 및 업무교류 등을 이어 가기로 했다.

농업회사법인 밥상살림은 한살림 제주 소비자생활협동조합의 자회사로 제주 현지에서 생산된 농산품 및 공산품의 원활한 판매를 위해 설립된 곳으로 지역 순환형 로컬푸드 사업을 진행하고 있는 곳이다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 4,145 전일대비 15 등락률 +0.36% 거래량 502,058 전일가 4,130 2021.09.29 11:24 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 日 사가현과 무착륙 관광비행…운임 13만2700원티웨이항공, 제주도 항공권 특가 이벤트…김포~제주 1만5400원티웨이항공, 소방관 탑승시 비상구 좌석 제공…안전 강화 close 은 협약 시행에 따라 밥상살림 제주 로컬 푸드 홍보를 위해 기내잡지 및 SNS 등을 통한 홍보와 친환경 제품을 같이 기획하고 제작해 더 많은 소비자에게 친환경 제품을 구매할 수 있도록 할 예정이다. 또 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 4,145 전일대비 15 등락률 +0.36% 거래량 502,058 전일가 4,130 2021.09.29 11:24 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 日 사가현과 무착륙 관광비행…운임 13만2700원티웨이항공, 제주도 항공권 특가 이벤트…김포~제주 1만5400원티웨이항공, 소방관 탑승시 비상구 좌석 제공…안전 강화 close 출도착 승객을 통한 홍보 및 판매진행과 홈페이지 내 로컬푸드 판매를 위한 안내도 함께 진행할 예정이다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 4,145 전일대비 15 등락률 +0.36% 거래량 502,058 전일가 4,130 2021.09.29 11:24 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 日 사가현과 무착륙 관광비행…운임 13만2700원티웨이항공, 제주도 항공권 특가 이벤트…김포~제주 1만5400원티웨이항공, 소방관 탑승시 비상구 좌석 제공…안전 강화 close 은 이번 협약을 계기로 향후 친환경 제품과 농가를 연계한 CSR 활동과 ESG 활동을 함께 넓혀 나갈 예정이다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 4,145 전일대비 15 등락률 +0.36% 거래량 502,058 전일가 4,130 2021.09.29 11:24 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 日 사가현과 무착륙 관광비행…운임 13만2700원티웨이항공, 제주도 항공권 특가 이벤트…김포~제주 1만5400원티웨이항공, 소방관 탑승시 비상구 좌석 제공…안전 강화 close 관계자는“이번 제휴로 여행 고객에게 청정지역 제주의 친환경 제품을 보다 쉽고 편하게 접할 수 있는 차별화된 서비스를 제공해 나갈 예정”이라며 ”이를 통한 제주도 농가의 판로 개척 확대와 제주도 방문 고객들의 만족도를 함께 높일 수 있는 다양한 활동으로 연계해 나가겠다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr