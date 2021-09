출판유통통합전산망 오늘 정식 개통(종합)

도서의 생산·유통·판매 정보 종합관리

문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원은 오늘(29일) 출판유통통합전산망을 정식 개통한다. 도서의 생산·유통·판매 등 정보를 종합 관리하는 통신 조직망이다. 주제별로 필요한 정보를 활용할 수 있다. 문체부 관계자는 "출판 유통의 현대화와 합리화는 물론 데이터를 토대로 한 출판 기획과 마케팅에 도움을 준다"라고 설명했다. "장기적 시야를 가지고 사업의 확대와 안정화를 도모할 필요가 있다"라며 "출판·유통·서점·소비자 등과 소통해 유익한 시스템으로 만들겠다"라고 했다.

주요 서비스로는 '도서 메타데이터의 입력 및 관리'가 꼽힌다. 출판사가 발간 도서의 표준화된 세부 정보(메타데이터)를 등록·편집·관리해 유통사·서점 등과 공유하는 기능이다. 서점들의 공급망관리시스템(SCM)이 통합전산망과 연계돼 각 도서의 판매·재고 등 정보도 자동 전송된다. 문체부 관계자는 "출판사가 서점에 별도로 확인할 필요 없이 한꺼번에 여러 서점의 판매 등 정보를 관리할 수 있다"라고 했다.

이 시스템은 다양한 홍보 관리 서비스도 제공한다. 간행물재정가공표시스템이 연내 통합되면 도서에 대한 정가 변경 관리도 가능해진다. 내년에는 유통사와 매입처(도매상·출판사·서점) 간 도서 주문관리 서비스도 선보인다. 문체부 관계자는 "현재 교보문고·알라딘·영풍문고·예스이십사와 지역 서점 약 330곳이 연계돼 있다"라며 "지속적 협의를 통해 유통사와 연계를 더욱 확대하겠다"라고 했다.

