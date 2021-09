호남대 대학일자리센터 ‘Cheer up! 진로탐사 프로그램’ 진행

호남대학교 대학일자리센터(센터장 김은아)는 지난 27일 항공서비스학과 1학년 재학생을 대상으로 ‘Cheer up! 진로탐사 프로그램’을 진행했다. 사진=호남대 제공.

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 대학일자리센터(센터장 김은아)는 학생상담센터와 협업하여 지난 27일 항공서비스학과 1학년 재학생을 대상으로 ‘Cheer up! 진로탐사 프로그램’을 진행했다고 28일 밝혔다.

지난 13일에 이어 두 번째로 진행된 이번 프로그램은 학생상담센터에서 진행한 MBTI검사 및 해석을 통한 자기이해와 자기분석이 실시됐다. 또 대학일자리센터에서 진행한 SWOT분석과 꿈 투어 등 진로계획 수립과 진로 탐색 활동이 접목된 집단 프로그램으로 진행됐다.

김은아 대학일자리센터장은 “저학년들에게 진로설계를 위한 자기 이해활동과 더불어 전공관련 직업에 대한 사명감을 심어주는 강의를 통해 취업에 더욱 다가가는 계기가 되었을 것”이라고 밝혔다.

