MZ세대 43% "韓 노사관계 대립적"…'파업·투쟁' 떠올라

경총, MZ세대 400명 대상 노사관계 인식조사 실시

[아시아경제 유제훈 기자] 국내 MZ세대(1980~2000년대생) 10명 중 4명은 한국 노사관계에 대해 '대립적'이라고 평가하는 것으로 조사됐다. 또 국내 노사관계와 관련해 가장 먼저 떠오르는 단어로 '파업·투쟁'을 꼽은 것으로 집계됐다.

한국경영자총협회는 MZ세대 400명을 대상으로 'MZ세대가 바라보는 노사관계 인식조사'를 실시한 결과 이같이 나타났다고 28일 밝혔다.

우선 국내 노사관계의 전반적 평가를 묻는 질문엔 '대립적이다'란 응답이 34.6%, '매우 대립적이다'란 응답이 9.0%)로 대립적이란 평가가 43.6%로 가장 많았다. '보통이다(39.0%)', '협력적이다(14.7%)', '매우 협력적이다(2.7%)' 등이 그 뒤를 이었다.

국내 노사관계에 대해 가장 먼저 떠오르는 단어론 응답자의 40.2%가 '파업'을 꼽았고, '투쟁'을 꼽는 응답자도 17.3%에 달했다. 이외 타협(5.0%), 양보(3.0%), 화합(3.0%) 등 긍정적인 단어들은 선택 비중이 매우 낮았다.

기업, 노동조합, 정부 각 측면에서 노사관계를 대립적으로 만드는 요인에 대해 물은 결과, 기업은 '열악한 근무환경(41.7%)', 노조는 '대화와 타협 거부(34.3%)', 정부는 '탁상행정(22.0%)'을 가장 많이 선택했다.

기업 때문에 노사관계가 대립적으로 됐다면 그 요인은 무엇인가를 묻는 질문엔 열악한 근무환경이 41.7%로 가장 많았고, 이밖엔 불공정한 임금체계(19.0%), 낮은 임금 수준(14.7%), 고용 불안(10.0%), 딱딱한 조직문화(7.8%), 장시간 근로(5.3%) 등이 꼽혔다.

노조 때문에 노사관계가 대립적으로 됐다면 그 요인은 무엇인가를 묻는 질문엔 대화와 타협 거부(34.3%)와 과도한 임금인상 요구(28.0%)란 응답이 가장 많았다. 이외엔 노동조합간 세력경쟁(11.3%), 근로시간 면제자(10.0%), 성과주의 임금체계 거부(8.3%), 불법행위(8.0%) 순이었다.

노사 협력이 국가경쟁력 강화에 필수적 요소인가라는 설문엔 응답자의 68.4%가 '필수적 요소'라고 응답, MZ 세대 또한 노사협력의 중요성을 높게 인식하고 있는 것으로 나타났다.

황용연 경총 노사협력 본부장은 "협력적 노사관계를 만들기 위해 기업은 근무환경개선과 공정한 임금체계 구축에 더욱 노력하고, 노동계는 대화와 타협을 통해 문제를 해결하려는 노력과 함께 과도한 임금인상 요구를 자제하는 것이 시급하다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr