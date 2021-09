NS홈쇼핑,일반식품 기능성 표시제 적용 '신정애 거꾸로녹용' 출시

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 TV홈쇼핑 최초로 '일반식품 기능성 표시제' 적용 상품인 '신정애 거꾸로녹용'을 단독 출시한다고 28일 밝혔다.

다음달 1일 오후 9시30분에 NS홈쇼핑을 통해 첫선을 보이는 '신정애 거꾸로녹용'은 대표적인 강장제인 녹용을 먹기 쉬운 형태로 만든 건강식품이다. 여성전문 한의사인 신정애 원장이 원료 선정, 배합 등 개발에 참여한 상품이다.

이 제품은 TV홈쇼핑에서 처음으로 '일반식품 기능성 표시제'를 적용했다. '일반식품 기능성 표시제'는 기준을 충족하면 일반 식품에도 기능성을 표기할 수 있는 제도로 지난해 12월 말부터 시행됐다. 기존에는 기능성 표시를 할 수 없었던 일반 식품도 충분한 과학적 근거를 갖췄거나 건강 기능 식품에 쓰이는 29종의 기능성 원료 또는 성분을 썼을 경우 이를 표시할 수 있다.

녹용은 29종의 기능성 원료에는 포함되지 않지만, '신정애 거꾸로녹용'은 함께 배합된 홍삼의 함량이 기준 이상으로 포함돼 항산화, 피로개선, 혈액흐름, 면역력 증진 등 기능성을 표시한 상품으로 출시했다고 회사 측은 설명했다.

제품은 녹용을 원산지 이력제로 관리하는 뉴질랜드 녹용 가운데 'Super SA' 등급을 사용한다. TV홈쇼핑 녹용 상품 중 유일하게 상대 이상(상대, 분골, 분골팁)만을 사용했으며, '거꾸로 말려' 영양을 더욱 풍부하게 만들었다. 녹용은 최상단 분골부터 위치에 따라 상대, 중대, 하대로 구분한다.

1포에 75%(20g 중 15g)를 차지하는 녹용 외에도 기능성을 인정받은 홍삼과 스페인산 석류, 천궁, 작약, 숙지황, 당기 등 전통원료를 신정애 원장의 비법으로 배합했다.

NS몰에서 미리 주문할 수 있으며 가격은 4개월분에 16만9000원이다. 애플리케이션(앱) 주문 시 10% 할인 혜택이 적용된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr