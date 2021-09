한은, ESG 기준 안 맞는 기업 투자대상서 배제한다

한국은행 외화자산의 ESG 운용에 대한 기본방향 및 향후 계획

[아시아경제 김은별 기자] 최근 국내외적으로 환경·사회·지배구조(ESG)에 대한 관심이 커지고 있는 가운데, 한국은행도 ESG를 고려한 외화자산 운용 기본방향을 마련하기로 했다. 특히 ESG 관련 논란 기업을 투자대상에서 배제하기로 했다.

한은은 28일 "외환보유액 운용과 관련해서도 외화자산의 안전성, 유동성, 수익성 요건에 부합하는 범위 내에서 사회적 책임투자, 기후변화 대응 등 공적 책임투자 요구가 커지고 있다"며 "이런 요구에 보다 적극적으로 대응하기 위해 외화자산 ESG 운용 기본방향을 마련하고, 향후 운용에 반영할 계획"이라고 밝혔다.

이에 따라 한은은 ESG 상품에 투자하는 현행 단계에서, 앞으로 외화자산 전체에 ESG 요소를 광범위하게 적용하는 단계로 점진적으로 업그레이드해 나가기로 했다.

한은은 ESG 운용 기본방향의 초기 단계로 ESG 운용전략중 실행이 용이해 보편적으로 활용되는 '네거티브 스크리닝' 전략을 추진한다고 밝혔다. 네거티브 스크리닝 전략은 ESG 관련 논란 기업을 투자대상에서 배제함으로써 ESG 이슈로 인한 평판 리스크에 효과적으로 대응 가능한 장점이 있다.

장기적으로는 외화자산 운용 프로세스 전반에 ESG 요소를 전면 적용하는 ESG 통합(integration) 전략 도입을 검토한다.

한은은 외부의 객관적으로 검증된 네거티브 스크리닝 인덱스를 활용, 네거티브 스크리닝 인덱스를 추종하는 펀드를 위탁자산을 통해 시범 운용할 방침이다. 시범운용 평가 결과 등을 반영해 네거티브 스크리닝 적용범위를 전체 위탁자산으로 확대하는 방안을 추진한다는 계획이다. 중기적(2~3년내)으로는 전체 외화자산을 대상으로 자체적인 네거티브 스크리닝 체제를 구축하는 방안을 검토한다.

외화자산 ESG 운용과 관련, 한은은 외화자산 운용목표인 안전성, 유동성, 수익성 요건에 부합하는 범위 내에서 ESG 투자를 점진적으로 확대해 왔다. ESG 주식은 공적 책임 요구에 부응함과 동시에 외화자산의 안정적 운용 성과에 도움이 된다는 판단 하에 2019년 12월 위탁운용자산을 통해 투자를 시작한 후 2021년 6월 말 현재 12억2000만달러까지 규모를 확대했다.

ESG 채권은 시장확대 추세에 맞춰 운용기준에 포함된 채권을 직접 및 위탁운용 자산을 통해 꾸준히 매입, 2021년 6월 말 현재 59억달러 규모다.

한은은 "기후변화 등 지속가능성 위기 심화로 사회 전체적인 대응 필요성이 커지고 있는 시점에 한은의 적극적인 ESG 운용전략 도입은 여타국에 모범사례가 될 것으로 기대된다"고 전했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr