쿠첸, 올인원 조리가전 '플렉스쿡' 러시아 첫 수출

[아시아경제 이준형 기자] 주방가전기업 쿠첸은 올인원 조리가전 '플렉스쿡'을 러시아에 처음으로 수출한다고 28일 밝혔다.

러시아 첫 수출 규모는 85만달러(약 10억원)다. 쿠첸은 공급량을 지속적으로 늘려 해외 시장 공략에 나설 계획이다. 이번 수출은 국내에서 스마트쿠커로 인기를 끌고 있는 플렉스쿡이 유럽 시장에 진출하기 위한 교두보가 될 수 있다는 게 회사 설명이다.

플렉스쿡은 힘, 속도, 온도 등을 정밀하게 조절할 수 있는 기술이 적용된 조리가전이다. 썰기, 스팀, 휘핑, 볶음, 스튜 등 7개의 조리 기능을 갖췄다. 사용자는 최대 1만500RPM(분당회전수)에 달하는 모터를 10단계로 조절할 수 있다.

쿠첸은 현지화 전략을 위해 러시아 수출 제품에는 한식 레시피가 내장된 기존 제품과 달리 현지 쉐프가 직접 만든 레시피 70개를 탑재했다. 레시피 30개는 사용자가 블루투스 기능을 통해 스마트폰 애플리케이션(앱)으로도 확인할 수 있다.

쿠첸 관계자는 "러시아에서 현지 광고를 비롯해 쿠킹클래스 진행 등 제품 마케팅을 활발히 펼칠 계획"이라며 "러시아 인근 국가와 아시아 등 해외 판매를 본격화하겠다"고 말했다.

