유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '교육부장관-시도교육감 간담회'를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 이번 간담회는 12∼17세 소아·청소년의 백신 접종 시행을 교육당국이 지원하기 위해 마련됐다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.