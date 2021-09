대전시, 24일~26일 온라인 ‘로봇융합페스티벌’ 개최

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 이달 24일~26일 온라인으로 ‘제10회 로봇융합 페스티벌’을 개최한다고 24일 밝혔다.

로봇융합페스티벌은 2012년부터 해마다 열리는 산·학·연 행사로 전국단위 로봇경진대회를 통해 지역 업체의 로봇시장 진출에 디딤돌 역할을 하고 있다.

올해는 코로나19 확산 상황을 감안해 온라인으로 대회를 진행한다. 참가기관은 총 8곳이며 19개 분야 38부문에서 대회가 치러진다.

로봇융합페스티벌은 ▲‘2021 국제로봇청소년대회’ ▲충남대 ‘지능형 창작 로봇경진대회’ ▲목원대 ‘창의콘텐츠 메이터 경진대회’ ▲서울과학기술대 ‘2021 SRC 로봇대회’ ▲대한로봇스포츠협회 ‘제23회 국제로봇올림피아드’ 한국대회 전국예선 등을 병행해 진행한다.

또 ▲㈜새온 ‘자율주행자동차 AI미션 챌린지대회’ ▲㈜엠택 ‘지능형창의 로봇콘테스트 경진대회’ ▲어크로스페이스 ‘폴리곤에이드 AI드론 경진대회’ 등 대전의 대표 로봇기업이 행사에 참여할 예정이다.

경기 진행은 참가자가 온라인으로 미션을 받고 미션 수행 동영상을 제출하면 심사를 진행하는 방식과 집에서 휴대전화를 연결해 경기장 내 로봇을 원격 조정하면서 미션 수행과정을 심사받고 이를 유튜브로 실시간 중계하는 방식으로 이뤄진다.

참가대상은 초등부·중고등부·일반부 등 경진대회 부문별 연령대에 맞춰 누구나 참여할 수 있다. 경기별 신청기간과 신청방법은 로봇융합페스티벌 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

명노충 시 과학산업국장은 “포스트 코로나시대에 맞춰 새로운 패러다임의 로봇경진대회가 진행될 수 있도록 노력하겠다”며 “더불어 로봇경진대회를 통해 코로나19로 침체된 지역 로봇기업이 활성화되고 참가 학생이 언택트 로봇교육과 체험기회를 가질 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

