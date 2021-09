조선대 ‘CU핵심역량인증제 설명회’ 개최

비교과통합관리센터, CU핵심역량인증제 활성화 기대



재학생 대상 인증기록부 릴레이 이벤트도 열어

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 교육혁신원 비교과통합관리센터는 학생들의 핵심역량을 관리·지원하는 제도인 CU핵심역량인증제 인지도 향상을 위해 단과대학 학생회장 대상 설명회를 개최했다고 23일 밝혔다.

CU핵심역량인증제는 우수 인재 양성을 위해 마련된 제도로 핵심역량 인증 시스템을 이용해 학생의 개별 교과 및 비교과 활동을 점수로 환산, 체계적으로 관리·지원한다. 인증 기준을 충족하면 졸업 시 혜택이 주어지며 2020학년도 신입생부터 적용됐다.

지난 15일 열린 설명회에는 지난달 진행된 단과대학 교원대상 온라인 설명회 의견에서 재학생 대상 설명회에 대한 수요를 반영해 개최됐으며 코로나19 확산 방지를 위해 소규모 오프라인으로 진행됐다.

비교과통합관리센터는 이번 단과대학 학생회장 대상 설명회를 통해 실제 프로그램에 참여하는 학생들의 눈높이에서 CU핵심역량인증제를 홍보해 프로그램을 활성화해나갈 계획이다.

또 단과대학 학과 및 학부 1,2학년 대표를 대상으로 온라인 설명회를 개최해 CU핵심역량인증제 참여대상을 지속적으로 통합·관리할 예정이다.

김지현 교육혁신원 비교과통합관리센터장은 “단과대학 학생회장단을 통한 설명회의 파급효과로 모든 재학생들의 CU핵심역량인증제에 대한 관심과 적극적인 비교과 프로그램의 참여를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr