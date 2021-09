SKT 'T팩토리·T다이렉트샵' IDEA 어워드 수상

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 자사 ICT 복합 문화 체험 공간인 ‘T팩토리’와 공식 온라인샵 ‘T다이렉트샵’ 등 2개 상품·서비스가 세계적 권위의 ‘IDEA 디자인 어워드’에서 수상의 영예를 안았다고 23일 밝혔다.

미국 산업디자이너협회(IDSA)가 주관하는 IDEA는 1980년부터 개최됐으며 레드닷, iF디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 디자인 혁신과 사용자 편리성, 사회적 책임 등 다양한 심사기준을 종합 평가해 최고의 디자인을 선정한다.

이번에 수상한 ‘T팩토리’ 브랜드 아이덴티티(BI)는 문이 열리는 모양을 형상화한 디자인을 통해 뉴 ICT 기반으로 펼쳐질 미래에 대한 기대감을 표현했다. 단순 상품을 판매하는 매장이 아닌, 미래 기술과 문화를 체험할 수 있는 새로운 개념의 ICT 멀티플렉스로서 갖는 브랜드 가치를 표현한 것이 심사위원들의 호평을 받았다.

‘T다이렉트샵’의 경우 ‘2021레드닷 디자인 어워드’ 수상에 이어 ‘IDEA 어워드’에서도 수상의 영예를 안았다. 볼드한 로고타입에 화살표를 결합한 디자인을 통해 T다이렉트샵의 브랜드가 휴대폰 구입, 서비스 개통, 배송 등 고객이 경험하는 구매 여정(Journey)서 직관적이고 일관된 브랜드 경험을 제공한 점에서 높은 점수를 받았다고 SK텔레콤측은 밝혔다.

예희강 SK텔레콤 Creative Comm 그룹장은 “IDEA, 레드닷 등 세계적 권위의 디자인 어워드에서 잇따른 수상을 통해 자사의 브랜드 가치를 전세계적으로 인정 받았다”며 “SK텔레콤만의 철학인 담긴 디자인으로 소비자와 교감하는데 끊임없이 노력할 것”이라고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr