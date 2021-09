[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

▲셀트리온=식품의약품안전처로부터 코로나19 감염 치료제 ‘렉키로나주(CT-P59)’의 국내 품목변경 허가 획득

▲SKC=불성실공시법인 미지정 결정

▲케이티=계열사 케이티스튜디오지니에 1750억원 출자

▲한진중공업=채권 금융기관 공동 관리 절차 종결

