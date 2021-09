KOTRA, 뉴욕서 韓美 백신 협력 협약식·기업 간 상담회 등 개최

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 유엔(UN) 총회가 열리고 있는 미국 뉴욕에서 국내 백신 산업 세계화 지원을 위해 '한미 백신 협력 협약식', '한미 글로벌 백신 비즈니스 라운드 테이블', 기업 간 상담회를 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 백신 원부자재 공급선을 안정화하고 백신 개발·생산과 관련된 협력 강화를 위해 산업통상자원부와 보건복지부가 주최하고 KOTRA, 보건산업진흥원이 주관해 지난 21일 진행됐다고 KOTRA는 설명했다.

한미 백신 협력 협약식은 문재인 대통령이 참석한 가운데 진행됐으며 글로벌 생명과학 기업인 싸이티바가 투자신고서를 제출했다. 총 투자금액은 5250만달러(약 622억원)로, 코로나19 이후 백신 관련 한국 생산시설 투자를 신고한 첫 사례다. 이어 한국과 미국의 16개 백신 관련 기업과 연구기관 대표들이 △원부자재 공급 △백신 공동개발 △위탁생산 관련 8건의 업무협약(MOU)을 체결했다.

한미 글로벌 백신 비즈니스 라운드 테이블에서는 한미 양국 12개 기업 대표들이 △백신 원부자재의 안정적인 공급방안 △코로나19 및 차세대 백신 개발 협력방안에 대한 여러 의견을 나눴다. 이날 오후에 진행된 기업 간 상담회에서는 백신 공동개발, 원부자재 협력 강화, 해외 개발 백신의 위탁생산 수주 등을 위한 상담이 진행됐다.

이번 사업을 주관한 유정열 KOTRA 사장은 "앞으로 백신 원부자재 공급선 안정화 및 다변화, 백신 관련 해외 유망기업 투자유치, 우리 백신 관련 기업의 글로벌 파트너십 강화 등을 적극 지원하겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr