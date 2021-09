올해 해외주식 거래금액 300조원 돌파

[아시아경제 지연진 기자]국내 투자자의 해외주식 거래금액이 올해 300조원을 돌파한 것으로 집계됐다.

22일 한국예탁결제원에 따르면 올해 들어 지난 16일까지 국내 투자자의 해외주식 결제액(매수+매도)은 2771억달러(약 326조원)였다. 지난해(1983억달러)대비 39.7%(787억달러) 늘어난 규모로, 이미 연일 사상 최대 기록을 갈아치우고 있는 것이다.

종목별로 보면 테슬라(218억달러)와 애플(79억달러)이 결제액 1∼2위를 차지했다. 이들 기업은 순매수 1~2위 종목으로, 테슬라의 순매수액(매수결제금액-매도결제금액)은 14억5000만달러(1조7027억원), 애플은 6억1000만달러(7210억원)였다.

특히 연초에 나타난 '밈 주식'(meme stock·온라인에서 입소문을 타 개인투자자들이 몰리는 주식) 열풍이 거래 급증에 한몫했다. 대표적인 밈 주식이었던 게임스톱(65억달러), AMC엔터테인먼트(57억달러)가 각각 결제액 3위·5위에 올랐다. 이들은 '공매도와의 전장'으로 여겨지면서 개인 투자자의 거래가 몰렸다.

상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)의 거래도 활발했다. 필라델피아 반도체 지수를 3배로 추종하는 ETF(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF), 페이스북·넷플릭스 등 대형 기술주 관련 지수의 등락률을 3배로 추종하는 ETN(BMO REX MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN) 등이 각각 4위, 8위에 올랐다.

올해 해외주식 순매수 금액은 158억달러(18조6000억원)였다. 이는 지난해 같은 기간 순매수액(140억달러)보다 12.8% 많은 금액이다. 종목별로는 테슬라·애플에 이어 구글 모기업 알파벳(4억7000만달러), 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수에 투자하는 'SPDR S&P500 ETF'(4억2000만달러), 대만 반도체 기업 TSMC(3억7000만달러) 등이 3∼5위를 차지했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr