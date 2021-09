[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 40년 전통의 갈비 맛집인 송추가마골과 공동개발한 ‘요리하다X송추가마골 LA꽃갈비’을 출시한다고 17일 밝혔다.

이 상품은 소갈비 부위 중 식감이 좋은 고급부위인 꽃갈비만을 엄선해 사용했고, 키위 퓨레를 사용해 부드러운 식감을 살렸다. 또한 국내산 배와 마늘을 갈아 넣은 송추가마골만의 특제 양념 소스를 사용했다.

최근 코로나19로 외식이 줄어들면서 유명식당의 상품을 가정간편식으로 만든 RMR 상품이 인기를 끌고 있다. 실제 롯데마트의 1월부터 8월까지 RMR 상품의 매출은 74.9% 신장했다.

롯데마트 관계자는 “코로나19 시기에 맞이하는 명절이지만 RMR 상품으로 가정에서 레스토랑의 맛을 느낄 수 있길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr