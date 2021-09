“갤럭시A73, 1억800만화소 카메라 장착된다”

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자의 중저가 라인업인 ‘갤럭시 A’ 시리즈의 내년도 선봉장이 될 것으로 보이는 ‘갤럭시 A73’에 1억800만화소 카메라가 탑재될 수 있다는 관측이 나온다.

16일(현지시간) IT전문매체 샘모바일은 삼성전자의 내년 갤럭시A 시리즈 최상위 모델인 갤럭시 A73에 1억800만화소 카메라가 탑재할 계획이라고 보도했다.

삼성전자는 앞서 ‘갤럭시 S21 울트라’와 ‘갤럭시 S20 울트라’ 모델에 1억800만화소 카메라를 출시했다. S21 울트라에는 ISOCELL HM3 센서가 사용됐는데, A73 모델에도 같은 센서가 사용될지는 아직 분명하지 않다. 샘모바일은 “갤럭시 A 시리즈의 DNA에서 훌륭한 카메라가 차지하는 비중이 높은 만큼 A73 모델의 1억800만화소 카메라 채택은 충분히 가능한 일”이라고 평가했다.

내년부터 갤럭시A 시리즈의 전체적인 업그레이드를 위해 모든 제품의 메인 카메라에 ‘광학식흔들림보정(OIS·Optical Image Stabilizer)’ 기능이 제공될 것이라는 전망도 나온다. OIS 기능이 탑재된 제품을 사용하면 어두운 환경에서도 흔들림이 적고 선명한 촬영이 가능하다. 지금까지 삼성전자는 ‘갤럭시 S’ 시리즈 등 플래그십 제품과 최근 출시된 '갤럭시 A52s 5G’, ‘갤럭시 A72’ 등 주력 모델에만 OIS 기능을 탑재해 왔다.

삼성전자가 OIS 기능을 갤럭시 A 시리즈의 모든 제품에 적용한다면 샤오미 등 중국 제조사와의 미드레인지 시장 경쟁에서 차별화된 경쟁력을 갖게 될 것이라는 평가다. 앞서 IT전문매체 GSM아레나는 “중국 제조사의 스마트폰은 삼성전자의 제품과 비교해 가격 면에서 경쟁력이 있지만 삼성전자가 모든 A 시리즈에 OIS 기능을 탑재한다면 야간 카메라 이미지 품질 등에서 우위를 점할 수 있는 만큼 중요한 차별화 기능을 갖게 되는 것”이라고 평가했다.

지난 3월 출시된 A72는 플래그십 못지않은 성능으로 주목받았다. A72는 갤럭시 A시리즈 최초로 최대 30배의 ‘스페이스줌’ 카메라 기능을 적용했다. 후면에는 6400만화소 메인카메라 등 4개의 카메라를 달았다. 또한 OIS 기능을 담아 사진과 동영상 품질을 강화했고, IP67 등급 방수·방진 기능과 화면 내 지문 인식 센서, 90㎐ 화면 주사율 등의 기능을 갖췄다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr