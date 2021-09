[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 한국농어촌공사 담양지사(지사장 황재준)은 16일 추석 명절을 앞두고 노인복지시설(양지원), 지적장애인거주시설(빛고을공동체)을 찾아 후원금을 전달하며 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

이날 행사는 다가오는 추석 명절을 앞두고 코로나19 확산으로 인해 더욱 소외받는 이웃들에게 온정을 전하기 위해 마련됐다.

황재준 지사장은 “앞으로도 지역사회와 함께하는 한국농어촌공사 담양지사가 될 수 있도록 도움의 손길이 필요한 곳을 찾아가며, 공기업으로서 사회적 책임을 완수하고 사회적 약자를 위한 서비스를 적극 실천하는 공기업이 되도록 노력할 것”이라고 강조했다.

