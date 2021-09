[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 전남지방우정청은 추석 명절을 앞두고 한가위 사랑나눔을 실천하고 있다.

전남지방우정청과 지역 내 우체국 행복나눔봉사단은 지역 내 위치한 사회복지시설 13곳에 1200만 원 상당의 희망 후원 물품을 전달했다고 16일 밝혔다.

이들 기관은 홀로 추석 명절을 보내는 독거노인과 장애인 등 지역사회 내 소외계층 500여 명에게 빨래건조기, 방역마스크, 생필품 및 식료품 등 후원 물품을 전달했다.

전신기 전남지방우정청장 직무대리는 "광주·전남지역 우체국의 사랑나눔이 소외된 이웃에게 조금이나마 도움이 되어 모두가 행복한 추석 명절이 되길 바란다"며 "앞으로도 지속적으로 지역사회를 위해 나눔을 실천하는 우체국이 되겠다"고 말했다.

