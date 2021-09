“마취 빨리 깨 잡았다” 수술 끝낸 여성에 프로포폴 또 투여해 유사성행위 한 산부인과 의사

부산 동래경찰서, 부인했지만 환자 몸 속 DNA 덜미

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 자궁근종 수술을 끝낸 여성 환자에게 프로포폴을 투여해 유사강간한 혐의를 받는 50대 산부인과 의사가 구속됐다.

16일 부산 동래경찰서는 동래구의 모 산부인과 병원에서 수술을 마친 여성 환자에게 또 마취제를 투여해 몹쓸 짓을 한 의사 A씨를 강제추행 혐의로 구속했다고 밝혔다.

A씨는 끝까지 범행을 부인하다 DNA 분석으로 덜미가 잡혔다.

병원은 현재 코로나 확진자 출입으로 휴진 안내문을 붙여놓고 의료진이 자가격리 중이라고 알렸지만, 이 병원 원장 A씨는 강제추행 등 혐의로 구속된 상태이다.

경찰에 따르면 지난 2월 의사 A씨는 자궁근종 수술을 끝낸 뒤 회복 중이던 환자에게 수면마취제인 프로포폴을 추가로 투여했다.

A씨는 마취상태에 빠진 환자를 상대로 유사성행위를 했다. CCTV도 간호사도 없던 수술실에서 이뤄진 범행은 여성환자가 예상보다 빨리 마취에서 깨어나면서 발각됐다.

A씨는 끝까지 범행사실을 부인했지만, 환자의 몸에서 A씨의 DNA가 검출돼 법원이 구속영장을 발부했다.

검찰은 A씨의 추가범행 여부를 조사하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr