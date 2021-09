[아시아경제 송승섭 기자]신협사회공헌재단이 영덕시장 피해복구를 위해 성금 5000만원을 전달했다고 16일 밝혔다.

경북 영덕시장은 지난 4일 새벽 불이 나 225개 점포 중 79개가 피해를 입었다. 피해 규모는 약 32억원으로 추정된다.

김윤식 재단 이사장은 “추석명절을 앞두고 벌어진 참담한 화재로 실의에 빠진 상인 여러분께 위로와 응원을 전한다”며 “재난·재해 극복 뿐 아니라 전통시장 활성화를 위해 노력하겠다”고 전했다.

