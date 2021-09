농협금융, 대구지역 청소년 위한 방역용품 후원

[아시아경제 성기호 기자] 농협금융지주는 지난 15일, 대구시 수성구에서 농협금융지주 배부열 부사장, 대구행복한미래재단 배기정 이사 등이 참석한 가운데, 코로나19 극복을 위한 대구지역 청소년 대상 방역용품 전달식을 실시했다고 16일 밝혔다.

이날 전달식에는 농협은행 박병희 대구영업본부장, 정기호 대구영업부장 등 농협 임직원이 함께 참석했다. 농협금융이 대구행복한미래재단에 기부한 방역용품은 1500만원 상당으로, 이 용품들은 대구지역 청소년들에게 전달될 예정이다.

배부열 농협금융지주 부사장은 “우리나라의 미래인 청소년들이 코로나19를 이겨내는 데 도움이 되었으면 좋겠다”며, “농협금융은 앞으로도 농업·농촌과 지역사회 지원에 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

