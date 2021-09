와이즈버즈 와이즈버즈 273060 | 코스닥 증권정보 현재가 1,900 전일대비 15 등락률 -0.78% 거래량 65,432 전일가 1,915 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 “삼성전자”, 지금 잡아도 될까요?와이즈버즈-카이스트, 다매체 광고 최적화 알고리즘 공동 개발협력[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일 close 는 최대주주인 미래테크놀로지가 한국정보인증에 흡수합병됨에 따라 최대주주가 변경됐다고 15일 공시했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr