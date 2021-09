[아시아경제 공병선 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,750 전일대비 550 등락률 +3.02% 거래량 1,365,640 전일가 18,200 2021.09.15 14:07 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 3600억원 규모 軍위성통신시스템·단말기 양산 계약한화시스템, 車전장사업 본격 진출…"나이트비전 주도권 잡는다"한화시스템, 밀리테크 스타트업과 협력 상생…오픈이노베이션 활성화 close 은 한국 방위사업청과 3602억원 규모의 군위성통신체계2 외 36항목 공급 계약을 체결했다고 15일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 21.9% 수준이다. 세부 내용은 방위산업 보안 사유로 생략됐다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr