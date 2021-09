"거점 도시 주유소, 물류·모빌리티 거점으로" 신세계프라퍼티, 복합센터 개발 나선다

코람코에너지리츠와 공동사업협약 체결

주유소, '모빌리티·리테일 복합시설'로 공동 개발 추진

[아시아경제 김유리 기자] 신세계프라퍼티는 15일 코람코에너지플러스리츠와 공동사업협약을 체결, '모빌리티·리테일 복합센터' 개발에 나선다고 밝혔다.

코람코에너지리츠는 전국 주요 거점 도시에 위치한 주유소 170곳과 부속 상업시설을 운영해 투자 수익을 배당하는 코스피 상장 리츠다. 신세계프라퍼티는 이번 협약을 통해 코람코에너지리츠가 보유하고 있는 거점 주유소를 물류와 상업시설이 한데 어우러진 새로운 도심 물류 거점으로 탈바꿈시킨다는 계획이다. 복합센터 개발 시기와 규모 등은 향후 논의를 통해 구체화한다는 방침이다.

사업협약에 따르면 신세계프라퍼티는 스타필드 등 대형유통시설 개발 경험을 바탕으로 개발 콘셉트 기획, 사업성 검토, 건축설계, 시공과정의 공정관리 등을 담당하며 개발 사업 전반을 총괄한다.

'모빌리티·리테일 복합센터'는 지역 거점 도심물류센터로 도심 내 위치해 보다 신속하고 정확한 당일 배송을 가능케 한다. 주유소의 입지적 강점을 기반으로 모빌리티 거점으로도 활용될 수 있다. 다양한 식음(F&B) 브랜드와 엔터테인먼트 콘텐츠도 제공해 지역 커뮤니티 플랫폼의 역할도 할 수 있을 것으로 보고 있다.

신세계프라퍼티는 기존 주유소 부지를 소규모 도심물류센터로 개발, 각 지역 거점으로 빠르게 진출하고 코람코에너지리츠는 신세계프라퍼티의 검증된 개발 역량을 적극 활용해 임대 수익과 자산 가치 상승을 기대할 수 있다는 설명이다.

신세계프라퍼티 관계자는 "이번 개발사업은 단순히 주유소를 상업시설로 바꾸는 프로젝트가 아니라 친환경 커뮤니티 시설을 제공하는 동시에 새로운 지역 거점 물류 플랫폼을 창조하는 것"이라며 "앞으로도 새로운 사업 모델과 다양한 복합 개발사업을 통해 종합 부동산 개발사로서 입지를 다져나갈 것"이라고 말했다.

