스튜디오산타클로스, 제주도 리조트 사업 진출… “복합 예술 공간 만들 것”

회사는 14일 취득한 유상증자 대금 107억원 중 57억원을 토지 건물취득에 사용할 예정이며 차액 40억원은 내년 하반기 오픈 예정을 위한 리모델링 자금으로 사용할 계획이라고 설명했다.

산타빌리지는 자연을 만나고 문화를 공유하는 즐거움의 공간이라는 테마를 가지고 10만평 규모의 초원과 토지 등으로 둘러 싸여있다. 오가닉 라이프 본연을 즐길 수 있는 공간으로 단지를 조성했으며 다양한 문화 또한 즐길 수 있도록 설계됐다는 설명이다.

스튜디오산타클로스 관계자는 “리조트는 방문하는 방문객에게 자연과 문화를 향유하는 복합 예술 공간을 선물해 산타빌리지만의 향수를 추억으로 남겨드리고 싶다”며 “제주도의 관광 문화 명소가 될 수 있도록 빌리지에서 체험할 수 있는 다양한 문화 예술 콘텐츠를 발굴하겠다”고 말했다.

이어 “드라마 촬영 및 영화촬영에도 촬영장소로 사용될 산타빌리지의 모습에서 다양한 문화가 살아 숨 쉬는 신개념 커뮤니티 공간으로 자리 잡을 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.

