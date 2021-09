“A15 칩 달고 더 강력해졌다” 애플, '아이폰13' 시리즈 공개

애플 '스페셜 이벤트' 통해 ‘아이폰13’ 시리즈 공개… 국내 10월8일 출시

‘애플워치7’ ‘6세대 아이패드 미니’ ‘9세대 아이패드’ 등 함께 선봬

[아시아경제 구은모 기자] 애플이 신형 스마트폰 ‘아이폰13’ 시리즈를 발표했다. 전작과 비교해 외관상 변화는 크지 않지만 ‘A15 바이오닉’ 칩셋을 탑재해 전반적인 성능 개선을 이뤘다는 평가다. 애플은 '애플워치7'과 ‘6세대 아이패드 미니’, ‘9세대 아이패드’ 등도 함께 공개했다. 애플워치7은 화면이 커지고 충전속도가 빨라졌고, 아이패드 미니는 신형 칩셋으로 80% 성능 개선을 이뤘다.

애플은 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플파크에서 스페셜 이벤트를 열고 아이폰13 시리즈를 공개했다. 아이폰13 시리즈는 전작과 마찬가지로 ‘아이폰13(6.1인치)’을 비롯해 ‘아이폰13 미니(5.4인치)’, ‘아이폰13 프로(6.1인치)’, ‘아이폰13 프로맥스(6.7인치)’ 등 4종으로 구성됐다.

그렉 조스위악 애플 마케팅 담당 수석 부사장은 “우리는 아이폰13을 더 강력하고, 많은 기능을 지원하고, 즐겁게 사용할 수 있도록 만들었다”며 “아름다운 디자인과 업계 최고 수준의 성능, 인상적인 컴퓨테이셔널 포토그래피 기능들을 탑재한 첨단 카메라 시스템을 자랑하고, 놀라운 내구성, 생활 방수 기능, 획기적인 향상을 이룬 배터리 사용 시간까지 갖춰 고객들이 필요할 때 언제든지 아이폰을 활용할 수 있도록 했다”고 밝혔다.

그는 “특히 프로 라인업은 시네마틱 모드는 물론 프로레스(ProRes) 및 돌비 비전 동영상 등 더욱 프로다운 촬영 역량을 제공한다”며 “프로모션 기술을 탑재한 슈퍼 레티나 XDR 디스플레이는 Apple의 역대 최고의 디스플레이로, 화면 속 콘텐츠에 지능적으로 반응하고 환상적인 그래픽 성능을 제공해 모든 시청 환경에 완벽하다”고 설명했다.

신형 'A15 바이오닉' 칩셋 탑재

가장 먼저 눈에 띄는 것은 스마트폰의 두뇌 역할을 하는 애플리케이션 프로세서(AP)로 'A15바이오닉' 칩을 탑재한 점이다. A15 바이오닉은 5nm(나노미터, 10억분의 1m) 기술을 사용하고, 150억개의 트랜지스터를 사용해 최신 컴퓨테이셔널 포토그래피 기능 등 가장 부담이 큰 작업들도 처리한다. 4개의 고성능 코어와 4개의 고효율 코어를 갖춘 신규 6코어 CPU(중앙처리장치)는 경쟁 제품 대비 최대 50% 빠르다. 애플은 “이는 스마트폰에 탑재된 모든 CPU 중 가장 빠르며, 부담이 큰 작업들도 매끄럽고 효율적으로 처리한다”며 “그리고 새로운 4코어 GPU(그래픽처리장치)는 경쟁 제품 대비 최대 30% 빠른 속도를 자랑해 고사양 그래픽 게임에서도 보다 실감나는 시각 효과와 조명 효과를 구현해낸다”고 설명했다.

반면 아이폰 12가 처음으로 5G 이동통신을 탑재하고 3년 만에 외부 디자인을 바꿨던 것과 달리 아이폰 13은 외관상 큰 변화를 주지는 않았다. 다만 디스플레이 상단에 있는 카메라 노치의 크기가 전작 대비 20% 줄었다. 디스플레이는 800니트(밝기를 나타내는 단위)의 밝기를 제공하는 유기발광다이오드(OLED) 기반의 슈퍼 레티나 XDR 디스플레이를 장착했고, 사진과 동영상 등 HDR 콘텐츠를 위한 피크 밝기는 더 높아져 1200니트에 이르면서도 전력 효율은 더 개선됐다.

프리미엄 모델인 프로 라인업에는 첨단 디스플레이인 '프로모션'이 탑재된 슈퍼 레티나 XDR가 적용된다. 프로모션은 화면의 초당 프레임을 필요에 따라 10헤르츠(㎐)에서 120㎐까지 바꾸는 가변 주사율 기능이다. 이용자가 화면을 빠르게 넘길 때나 애니메이션·게임 등을 할 때는 프레임 수가 올라가 매끄러운 화면 전환이 이뤄지도록 하되, 그렇지 않을 때는 프레임 수를 낮춰 배터리를 절약해준다.

더 밝고 선명해진 카메라… 영화 같은 동영상까지

카메라 기능도 향상됐다. 카메라 렌즈 2개가 적용된 아이폰13 미니와 아이폰13의 와이드카메라 센서는 전작보다 47% 더 많은 빛을 포착해 노이즈를 줄이고 더 밝은 결과물을 만들 수 있게 됐다. 아울러 ‘아이폰12 프로 맥스’에만 적용됐던 '센서 시프트 광학식흔들림보정(OIS)'도 아이폰13 미니부터 적용돼 흔들림을 보정해 안정적인 촬영을 가능하게 됐다.

아이폰13 프로와 프로 맥스에는 렌즈가 3개 탑재된다. 아이폰 사상 가장 큰 센서를 탑재해 조명조건에 따라 노이즈를 줄이고 셔터스피드를 높여 디테일이 풍부하게 표현되는 사진을 찍을 수 있게 됐다. 아울러 ?/1.5 조리개로 어두운 환경에서 촬영하는 기능이 전작보다 1.5배 개선됐다. 또 새로운 초광각 렌즈가 달려 2㎝의 최소 초점거리에서 초근접 촬영으로 사물을 실제보다 더 크게 확대해 찍는 매크로포토그래피(확대 촬영술)를 구현할 수 있게 됐다. 매크로포토그래피는 통상 특수렌즈가 필요하던 촬영 기술이다.

동영상 촬영에는 '시네마틱 모드'를 새로 도입했다. 영화나 드라마에서 한 화면 안의 특정 인물이나 사물에 초점을 맞추고 나머지 인물·사물이나 배경은 흐릿하게 해 특정 대상을 강조하는 촬영 기법이다. 이를 통해 두 인물이 한 화면에 포착됐을 때 한 인물에서 다른 인물 또는 사물로 초점을 옮겨 관객의 시선이 이런 초점의 이동을 따라가게 할 수도 있다. 애플은 랙 포커스 기법을 활용한 시네마틱 모드로 이용자들이 자동 초점 변경을 적용해 아름다운 심도 효과를 낼 수 있다고 설명했다. 전문 영상 제작자가 아니더라도 영화 같은 느낌의 영상을 만들 수 있다는 것이다.

아이폰13, 가격과 출시일정은?

국내 출고가는 ▲아이폰13 미니 95만원 ▲아이폰13 109만원 ▲아이폰13 프로 135만원 ▲아이폰13 프로 맥스 149만원부터다. 미국과 중국, 일본, 호주, 캐나다, 영국, 독일 등 30여개 국가에서는 오는 17일 사전주문을 시작하고 24일부터 매장에서 판매한다. 국내에서는 다음달 8일부터 구입 가능하다.

색상은 아이폰13과 미니는 핑크, 블루, 미드나이트, 스타라이트, 프로덕트레드 등 5종으로, 프로와 프로 맥스는 그래파이트, 골드, 실버, 시에라 블루 등 4가지로 출시된다. 저장 용량은 미니와 아이폰13이 ▲128GB ▲256GB ▲512GB, 프로와 프로 맥스는 ▲128GB ▲256GB ▲512GB ▲1TB로 구성된다.

화면 커지고 충전속도 빨라진 '애플워치7' 공개…399달러부터

애플은 이날 신형 스마트워치인 '애플워치7'도 공개했다. 베젤이 얇아지며 전작보다 디스플레이 크기가 20% 커졌고 충전속도도 빨라졌다.

워치7은 41mm와 45mm 크기로 각각 출시된다. 디스플레이 주변 베젤이 1.7mm로 줄며 화면 크기는 전작 대비 20% 넓어졌다. ‘애플워치6’와 비교해 최대 50% 많은 텍스트를 담을 수 있다. 또한 Always-On Replanet 디스플레이가 탑재돼 손목을 올리거나 화면을 탭하지 않고도 최대 70% 밝기로 시계 페이스를 쉽게 볼 수 있다.

애플은 워치7이 역대 가장 견고한 내구성을 자랑한다는 점도 강조했다. 새롭게 설계된 전면 크리스탈을 탑재한 덕분이다. 워치6 대비 50%이상 두꺼워져 외부 충격으로 인한 균열을 효과적으로 방지하는 동시, 시각적 선명도는 그대로 유지한다는 설명이다. 또한 워치7 시리즈는 IP6X 방진 인증과 WR50 방수 등급도 받았다. 배터리 수명은 최대 18시간으로 전작과 동일하다. 다만 충전 속도는 33% 빨라졌다.

애플워치7 시리즈의 색상은 ▲미드나이트 ▲스타라이트 ▲그린 ▲블루 ▲레드 등 5가지로 구성됐다. 애플은 모든 워치 모델과 호환 가능한 워치 밴드도 함께 선보였다. 가격은 399달러(약 47만원)부터 시작하며 올 가을 출시될 예정이다.

성능 80% 개선된 '아이패드 미니'

6세대 아이패드 미니(8.3인치)와 9세대 아이패드(10.2인치)도 선보였다. 먼저 신형 아이패드 미니는 핑크, 스타라이트, 퍼플, 스페이스 그레이 등의 색상으로 출시된다. 전작보다 커진 8.3형 리퀴드 레티나 디스플레이를 탑재하는 동시에 테두리는 얇아져 콤팩트한 사이즈를 그대로 유지했다. 500니트의 밝기, 넓은 색영역 지원, 반사 방지 코팅, 전면 라미네이션과 같은 기술들을 갖춰 이미지와 동영상을 선명하게 구현 가능하다는 평가다.

아이패드 미니는 A15 바이오닉 칩을 탑재해 이전 세대보다 성능도 80% 개선됐다. 16코어 뉴럴 엔진 등으로 첨단 머신러닝 기능들이 전 세대 대비 2배 빨라졌다. 실시간 텍스트 번역도 총 7가지 언어로 가능해졌다.

또한 전면 디자인을 살펴보면 하단 베젤에 위치했던 터치 ID는 상단 버튼으로 이동했다. 애플펜슬(2세대)을 지원하며, 아이패드 미니에 이를 자석으로 부착해 무선 충전 및 페어링도 가능하다.

신형 아이패드 미니는 64GB, 256GB로 구성됐다. 이날부터 미국 등 28개 국가 및 지역에서 사전 주문 가능하며 오는 24일 출시된다. 국내 출시일은 아직 정해지지 않았다.

아이패드 9세대에는 A13 바이오닉 칩이 탑재되며 전작 대비 성능이 20% 가량 향상됐다. 애플 측은 “전 세계적으로 가장 많이 팔린 크롬북 대비 최대 3배, 가장 많이 팔린 안드로이드 태블릿 대비 최대 6배 더 빠르다”고 설명했다.

디자인은 전작 대비 큰 차이가 없는 가운데 크기는 가로 174.1mm, 세로 250.6mm, 무게는 와이파이 버전 490g, 셀룰러 버전 495g이다. 10.2형 Retina 디스플레이, 센터 스테이지 기술이 적용된 1200만화소 울트라 와이드 전면 카메라, 애플펜슬(1세대) 및 스마트키보드를 지원한다. 가격은 44만9000원부터 시작하며 오는 24일 미국 등에 글로벌 출시되고 한국 출시 일정은 공개되지 않았다.

