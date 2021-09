[아시아경제 박지환 기자] 에스디바이오센서 에스디바이오센서 137310 | 코스피 증권정보 현재가 44,950 전일대비 2,150 등락률 +5.02% 거래량 2,067,218 전일가 42,800 2021.09.14 12:10 장중(20분지연) 관련기사 “위드 코로나 현실화”...고공상승할 관련 핵심주는?수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! 코스피·코스닥 상승 마감…철강·금속, 인터넷 업종 강세 close 는 주가안정 및 주주가지 제고를 위해 NH투자증권과 1000억원 규모의 자기주식취득 신탁계약 체결했다고 14일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr