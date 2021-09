[e공시 눈에 띄네]코스닥-13일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 지트리비앤티=운영자금 목적 100억 규모 전환사채권 발행 결정

◆ 엠에프엠코리아=운용자금목적 50억 규모 단기차입금 증가 결정

◆ 서전기전=경상남도 진주시에 52억 규모 GIS 12식 공급계약 체결

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr