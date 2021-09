토스뱅크, 사전 신청 사흘만에 50만명 몰려

[아시아경제 성기호 기자] 제3인터넷전문은행인 토스뱅크가 정식 출범하기 전 시작한 사전서비스의 신청자 수가 50만명을 넘어섰다.

13일 토스뱅크에 따르면 다음달 초 정식 출범하기에 앞서 지난 10일부터 사전신청을 받고 있는 가운데 이어 이날 오전 신청자수가 50만명을 넘어섰다. 시간당 약 7000명씩 신청한 셈이다.

토스뱅크 관계자는 "온라인 SNS 상에도 사전신청 완료와 친구 공유 인증 사진이 올라오는 등 주말동안 호응이 뜨거웠다"며 "수시 입출금 통장임에도 조건 없는 연 2% 금리를 제시한 토스뱅크통장에 대한 놀라움을 드러내는 경우가 많았다"고 말했다.

토스뱅크카드 역시 뜨거운 관심을 받았다. 토스뱅크카드는 전월 실적 조건 없이 시즌마다 고객의 소비습관에 따라 혜택을 제공하는 체크카드다.

토스뱅크 관계자는 "빠른 사전신청 속도를 보면서 새로운 뱅킹 서비스에 대한 소비자들의 수요를 확인할 수 있었다"며 "더 많은 고객을 1금융권으로 포용하며 고객에게 가장 편리하고 좋은 서비스를 차별없이 제공한다는 토스뱅크의 방향성을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편 토스뱅크 서비스의 사전신청은 만 17세 이상 토스 사용자면 누구나 토스 앱의 홈 화면 배너 또는 전체 탭의 ‘토스뱅크 사전신청' 페이지에서 진행할 수 있다. 사전신청자 대상 통장 개설과 체크카드 신청 등 서비스 오픈은 이달 하순부터 순차적으로 토스 앱 알림을 통해 진행될 예정이다. 사전신청 페이지를 친구에게 공유하면 자신의 서비스 개시 순서가 빨라진다. 대출 서비스 신청 역시 다음달 토스뱅크 정식 출범 전 사전신청자에게 먼저 공개될 예정이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr