[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 김수영 광주광역시 서구의회 의원이 지난 10일 제298회 임시회 2차 본회의 중 ‘시설관리공단 차고지 부지 매입 관련 특혜’등과 관련해 “시설관리공단 설립을 투명하고 공정하게 진행하기 바란다”고 말했다.

이날 김 의원은 서구 청소대행 위탁 맡고 있는 청소대행업체의 차고지 부지를 매입하려고 하는 서구 움직임에 대해 언급했다.

김 의원은 “지난 30년 동안 위탁계약을 맺고 해당업체 중고차량 30여대를 서구청에서 매입하는 것으로도 모자라, 차고지 부지마저 계획한 예산을 초과하면서까지 비싸게 매입하려고 하는 의도가 궁금하다”며“청소분야 민간위탁 등 그동안에 관행적으로 이뤄졌던 폐단을 개선하고 공정하게 진행해야 한다”고 밝혔다.

