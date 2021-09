JBL, 사운드바·무선 헤드폰 등 신제품 총 6종 출시

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,000 전일대비 700 등락률 +0.93% 거래량 3,517,264 전일가 75,300 2021.09.13 09:59 장중(20분지연) 관련기사 삼성·LG, 코로나 확산에도 베트남 공장 현지인 채용 늘린다"글로벌 반도체 시장 3분기도 상승세…삼성 '매출 1위' 유지"카카오 한주간 공매도 최다…"규제 우려 작용" close 자회사인 하만 인터내셔널의 오디오 브랜드 JBL은 사운드바 1종, 무선 헤드폰 5종 신제품을 출시한다고 13일 밝혔다.

JBL의 새로운 사운드바 'BAR 5.1 SURROUND'는 자동 '멀티빔 캘리브레이션(AMC) 기술이 적용된 5.1 채널 사운드바로 전면 5개의 롱 익스커션 드라이버와 측면에 위치한 2개의 서라운드 스피커로 이뤄졌다. 파워풀한 저음의 무선 서브우퍼로 구성돼 생생한 파노라마 서라운드 사운드를 제공한다.

AMC은 사운드바에 내장된 마이크로 사용자의 위치와 음향 환경을 분석해 왜곡 없이 입체감 높은 최적의 사운드를 제공한다. 추가적인 스피커나 케이블 연결 없이 사용할 수 있다. 현재 삼성닷컴과 주요 온라인몰을 통해 구입이 가능하다.

JBL이 새로 선보이는 무선 헤드폰 5종은 ▲무선 오버이어 노이즈 캔슬링 헤드폰 JBL TOUR ONE ▲무선 오버이어 노이즈 캔슬링 헤드폰 JBL LIVE 660NC ▲무선 오버이어 헤드폰 JBL TUNE 710BT ▲무선 온이어 노이즈 캔슬링 헤드폰 JBL TUNE 660NC ▲무선 온이어 헤드폰 JBL TUNE 510BT이다.

JBL TOUR ONE 헤드폰은 14일 삼성닷컴을 통해 정식 출시된다. JBL TUNE 660NC와 JBL TUNE 510BT는 오는 27일부터 주요 온라인몰에서 구입할 수 있다. JBL LIVE 660NC와 JBL TUNE 710BT는 지난 1일 정식 출시돼 삼성닷컴에서 현재 판매하고 있다.

