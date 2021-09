광주 12일 하루 14명 코로나 확진…산발적 감염 지속

감염경로 불분명 확진자 확산 '연쇄감염' 우려



[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주지역에서 감염 경로를 알 수 없는 코로나19 산발적 연쇄감염이 이어지고 있다.

13일 광주광역시에 따르면 전날 하루 동안 14명이 확진 판정을 받아 4441~4454번으로 분류됐다.

외국인 등 고용사업장과 관련 1명(4442번), 물류센터 관련 1명(4448번), 광산구 소재 외국인 등 검사 관련 1명(4444번), 유증상 검사로 조사 중인 5명(4441·4443·4445·4447·4449번), 중소기업 직원(4306번) 관련(4446번) 1명, 북구 소재 중학교 관련 (4454번)1명, 감염경로가 밝혀지지 않은 확진자 2명(4450·4453번)이다. (4451·4452번)은 가족간의 감염으로 밝혀졌다.

외국인 등 고용사업장 관련 누적 확진자가 77명, 관련 확진자는 43명으로 늘었다.

4454번은 북구 한 중학교 학생으로, 자가격리 중 증상이 나타났다. 이 중학교 관련 확진자는 총 31명으로 집계됐다.

남구에 사는 4441번의 감염경로가 확인되지 않은 가운데 (4451·4452번) 가족간의 감염으로 이어졌다.

감염경로가 밝혀지지 않은 확진자 2명(4450·4453번)은 각각(4449·4109) 확진자의 지인으로 연쇄 감염됐으며 n차 감염의 우려도 낳고 있다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr