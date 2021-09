이케아 코리아, 추석 맞이 할인 행사

오는 16~28일 공식 온라인몰과 전매장에서 행사제품 20% 할인

[아시아경제 김종화 기자] 홈퍼니싱 리테일 기업 이케아 코리아가 민족 대명절 추석을 맞아 다양한 홈퍼니싱 제품을 20% 할인하는 '이케아와 함께 하는 추석' 할인 행사를 오는 16~28일까지 이케아코리아 공식 온라인몰과 전매장(광명점, 고양점, 기흥점, 동부산점), 이케아 플래닝 스튜디오, 이케아 랩에서 진행한다.

이케아 코리아는 추석 연휴를 집에서 가족과 보내는 소중한 시간을 더욱 즐겁게 만들어줄 거실 및 침실 가구와 주방 용품 등 다양한 제품들을 이케아 패밀리 멤버 대상으로 20% 할인된 가격에 제공한다.

주요 행사 제품으로는 ▲침대로 사용이 가능하고 넓은 수납 공간을 갖춘 프리헤텐(FRIHETEN) 수납코너소파베드 ▲테이블 길이 조절이 가능해 활용도가 높은 에케달렌(EKEDALEN) 테이블+의자 세트 ▲충전재를 고정해주는 누빔 처리로 편안하고 산뜻한 피엘라르니카(FJ?LLARNIKA) 이불 ▲모든 유형의 레인지와 오븐에서 사용이 가능하고 다양한 사이즈의 냄비와 팬으로 구성된 우움벨리그(OUMB?RLIG) 조리용품 세트 등이 포함된다.

행사 기간 동안 매장에서는 방문객 대상 이벤트도 진행된다. 카드에 소원을 적어서 응모하면 추첨을 통해 이케아 기프트 카드를 증정하는 소원카드 이벤트와 QR 코드로 참여하는 퀴즈 이벤트, 포토존 이벤트 등을 현장에서 다채롭게 즐길 수 있다. 또 스웨덴 푸드마켓에서는 스마크리크(SMAKRIK) 유기농 유채씨유 시리즈로 구성된 한정판 추석 선물 세트도 판매한다.

니콜라스 욘슨 이케아 코리아 커머셜 매니저는 "이케아의 풍성한 할인 행사와 다양한 매장 이벤트를 통해 더 많은 사람들이 소중한 사람들과 행복하고 즐거운 명절을 보내시기 바란다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr