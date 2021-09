[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 학교 학부모회 멘토링 프로그램을 운영한다.

학부모회 멘토링 프로그램은 경기도교육청 주관 학부모 학교참여 활성화 멘토과정을 이수한 18명의 학부모 멘토들이 참여를 희망한 도내 12개 멘티 학부모회에 학부모회 운영을 지원하는 프로그램이다.

경기교육청은 학부모회의 자치역량 강화를 위해 이달 13일부터 내년 3월31일까지 '2021 학부모회 멘토링 프로그램'을 운영한다고 밝혔다.

이번 멘토링 프로그램은 멘티 학부모회에서 요청한 학부모회 비대면 운영 사례, 월별 운영 방법, 학부모회 소통 방법 등에 초점을 맞추고 교육이 진행된다.

정수호 경기교육청 학부모시민협력과장은 "학부모 학교참여는 학부모회의 자치역량이 중요하다"면서 "올해 처음으로 진행하는 멘토링 프로그램인 만큼 내실 있는 운영을 통해 학부모회 역량을 강화하도록 노력하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr