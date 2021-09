中우려에…탈레반 대변인 "아프간서 테러단체 허용 안해"

국가건설에 집중

중·러와 고위급 대표단 교류 원해

[아시아경제 기하영 기자]아프가니스탄을 재장악한 이슬람 무장조직 탈레반이 테러지원 가능성에 대한 중국의 우려와 관련해 아프간 내에서 테러단체를 허용하지 않을 것이라고 밝혔다.

10일 중국 관영매체 글로벌타임스에 따르면 수하일 샤힌 탈레반 대변인은 최근 이 매체 인터뷰에서 신장 분리독립단체 '동투르키스탄 이슬람 운동'(ETIM)과 관련한 중국의 우려에 대해 이같이 말했다.

샤힌 대변인은 "누구든 아프간의 어느 곳이라도 타국에 적대적으로 활용할 수 없으며, 이런 입장을 ETIM에 명확히 전달했다"며 "많은 ETIM 조직원이 아프간을 떠났다"고 밝혔다. 특히 타국에서 사보타주(의도적 파괴행위)를 하려는 인물을 용인할 수 없으며, 아프간은 국가 건설에 집중하고자 하는 만큼 테러와의 관계를 끊는 게 국익에 부합한다고 강조했다.

그러면서 자국 내에서 ETIM의 어떠한 훈련 및 자금 모금행위를 허용하지 않고, 조직원 모집 장소로도 쓰이지 못하도록 하겠다고 약속했다. 다만 그는 향후 중국이 신병 인도를 요구할 경우 ETIM 조직원을 중국에 넘길 것인지에 대해서는 즉답을 피했다.

한편 샤힌 대변인은 향후 중국 및 러시아 고위급 대표단을 서로 주고받는 등의 교류를 하고 싶다며 이들 국가와의 관계 강화 의지를 밝혔다. 또 중국 주도의 일대일로 참여 의사를 재차 피력하는 한편, 중국의 인도주의적 지원을 기대한다고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr