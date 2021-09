전남사회복지단체연대, 도민 복지향상 견인 '창립총회'

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남사회복지단체연대회의는 최근 도민의 복지향상 견인을 위한 창립총회를 개최했다고 10일 밝혔다.

이들은 사회적 취약계층의 사회복지 서비스를 책임지고 있는 전남도 내 사회복지 단체들로 전남도민의 복지향상·복지발전에 대해 논의했다.

전남 21개 직능단체가 참여한 가운데 ▲개회선언 ▲참여단체 소개 ▲경과보고 ▲회칙심의 ▲사업계획과 예산안 심의 ▲임원선출 등으로 진행됐다.

전남사회복지단체연대회는 전남 사회복지정책의 방향제시와 사회복지 시설의 효율적 운영 방안모색 및 사회복지 시설 직원의 전문성 향상을 위한 전라남도 내 사회복지단체의 연대활동을 통해 전남도민의 복지향상에 기여함을 목적으로 한다.

주요 활동으로 ▲전남 사회복지시설 직원의 전문성 향상과 처우개선을 위한 사업 ▲전남 사회복지시설위탁제도 등 사회복지정책 제안을 위한 사업 ▲전남 사회복지시설의 효율적 운영 방안 모색을 위한 사업 ▲전남 사회복지서비스 수요자의 만족도 제고를 위한 사업 등을 전개할 예정이다.

아울러, 전남사회복지단체연대회의 출범은 사회복지 종사자의 처우와 전문성향상으로 양질의 복지서비스 제공 하여 신바람 나는 사회복지 현장이 될 것이라 기대된다.

한편 전남사회복지단체연대회의 창립 준비단은 지난 3월 30일 사회복지사의날을 기념해 연대회의의 필요성과 취지를 설명하고 본격적인 준비 모임을 갖고 추진해왔다.

전남사회복지단체연대회의는 참여단체로는 전남노인복지협회, 전남노인종합복지관협회, 전남양로시설협의회, 전남여성인권단체연합, 전남다문화가족지원센터협회, 전남사회복지관협회, 전남장애인법정시설협회, 전남장애인주간보호시설협회, 전남장애인직업재활시설, 전남재가노인복지협회, 전남지역아동센터연합회, 전국지역아동센터협의회 전남지부, 한국노인장기요양기관협회 전남지부, 한국시니어클럽 전남지회, (사)전남아동청소년그룹홈협의회, 한국장애인복지관 전남협회, 한국정신요양시설협회 전남지회, 한국지역활센터협회 전남지부, 전남사회복지협의회, 전남사회복지사협회가 참여한다. 간사단체로는 전남사회복지사협회가 실무를 추진하기로 했다.

영광=호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr