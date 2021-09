“전화로 간단하게 가전 구매”…전자랜드, 나우링 서비스 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 오는 30일까지 대표 번호로 전화를 하면 가장 가까운 전자랜드 매장으로 연결해주는 ‘나우링 서비스’ 행사 추석맞이 선물전을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 ‘주방가전 선물전’과 ‘건강기기 기획전’으로 구성됐다. 주방가전 선물전에서는 명절 선물로 좋은 전기밥솥, 전기레인지 등 주방가전의 행사 모델을 최대 50% 할인된 가격에 판매한다. 건강기기 기획전에서는 안마의자, 마사지건 등의 건강 가전 행사 모델을 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

가을 맞이 ‘캠핑가전 빅 세일!’ 이벤트도 준비했다. 이달 나우링 서비스 이용 시 캠핑에 활용하기 좋은 소형 스마트 TV, 블루투스 스피커, 캠핑 랜턴, 전기 그릴, 서큘레이터 등의 캠핑가전 행사 모델을 할인된 가격에 구매할 수 있다.

나우링 서비스로 전화 상담 시 지점별 선착순 10명에 한해 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 증정한다. 또한 나우링 서비스로 50만원 이상 구매한 고객에게는 5000원 상당의 GS칼텍스와 이마트 결합 상품권을 제공한다.

전자랜드 관계자는 “코로나 장기화로 언택트 소비에 대한 고객들의 니즈가 증가함에 따라 가을 가전도 비대면으로 쉽게 구매할 수 있도록 이번 행사를 준비했다”며 “전화 한 통으로 집에서 간편하게 추석 선물과 캠핑가전을 마련하고 다양한 혜택도 받아 가시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr