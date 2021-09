엑스골프 "제주 캐슬렉스 연계 패키지"

국내 최대 골프 부킹 서비스 엑스골프(XGOLF)가 캐슬렉스 제주 연계 패키지 4종을 선보인다.

캐슬렉스 제주를 기본으로 롯데스카이힐, 오라, 테디밸리, 블랙스톤 중에서 원하는 골프장을 선택해 36홀 그린피와 숙박, 조식으로 구성된 상품이다. 1박 2일 제주 여행과 쾌청한 가을 라운드의 기회를 제공한다. 신청자에겐 골프공 1더즌을 준다. 캐슬렉스 제주는 한라산과 한림바다가 한눈에 들어오는 해발 350m에 위치하고 있다. 국내 최초로 미국여자프로골프(LPGA) 정규 대회를 유치한 코스다.

오라는 영주십경 중의 하나인 한라산 영구춘화의 계곡을 따라 지형적인 레이아웃을 그대로 살린 대자연의 골프장이다. 롯데스카이힐 제주는 스카이, 오션, 힐, 포레스트 4개 코스에서 공략의 묘미를 느낄 수 있다. 테디밸리는 편리한 접근성에 탁월한 코스 컨디션을 자랑한다. 블랙스톤은 자연 원시림을 가진 곶자왈 지역에 위치하고 있다. 4개 홀의 전경이 한눈에 보인다.