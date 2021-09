"누구보다 성실하고 반듯한 친구였는데..." 20층 외벽서 추락사한 청년 은사, 안타까움 호소해

[아시아경제 김서현 기자] 최근 서울 구로구의 한 아파트 20층에서 외벽 청소 작업을 하던 20대 남성 A씨가 떨어져 숨지는 사건이 벌어진 가운데, A씨의 스승으로 추정되는 한 누리꾼이 안타까운 심경을 전했다.

9일 오후 한 온라인 커뮤니티에는 '이 기사…저의 제자인 것 같습니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 B씨는 A씨의 사망 기사를 공유한 후, "그 친구와 나눴던 마지막 카톡"이라며 지난달 2일 A씨와 나눈 카톡을 공개했다.

B씨는 "누구보다 성실하고 반듯한, 내가 가장 믿고 아끼며 자랑스럽게 여기던 친구였는데…"라고 운을 떼며 "철없는 또래 친구들과 달리 도움 받은 일 있으면 고맙다며 식사도 대접하는 예의 바른 청년이었다"고 A씨를 회상했다.

이어 "얼마 전까지도 함께 운동하고, 노트북도 고쳐다 주곤 했다"며 "원래 하던 일을 코로나 때문에 못하게 되자, 군대 가기 전까지 어떻게든 돈을 벌어야 한다면서...전화 받고 저 녀석의 친구가 나 놀래켜주려고 장난 하는 줄 알았다"고 황망함을 드러냈다.

그러면서 "더 잘해주지 못해서 아쉽고 미안하고, 무섭고 슬프고 화가 난다"며 안타까움을 호소했다.

글을 본 누리꾼들은 "착하고 젊은 청년이 너무 일찍 세상을 떠났다", "사진을 보면 안전줄이 있는 것 같은데 원인이 무엇인지 궁금하다", "명복을 빈다" 등의 위로를 전했다.

경찰에 따르면 A씨는 8일 오후 1시 29분쯤 서울 구로구 구로동의 한 아파트 20층에서 외벽 청소를 하던 중 추락했다.

소방당국에 따르면 소방대원은 사고 5분 안에 현장에 도착했지만, 발견 당시 A씨는 심정지 상태로 호흡과 의식이 없는 상태였다. 그는 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 이송됐으나 2시 50분쯤 결국 사망한 것으로 알려졌다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr