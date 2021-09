포항시, 미래신산업 성장 토대 구축...'빅데이터 추진 협의회 발대식'

- 6개분야, 66개 기관과 기업 참여

- 민·관 협력으로 데이터 산업 선도 도시로 도약

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 포항시는 8일 4차산업 혁명시대에 발맞춰 미래신산업인 빅데이터 사업의 성공적 추진을 위해 ‘빅데이터 추진협의회’ 발대식을 가졌다.

발대식은 6개 분야, 66개 기관과 기업이 참가한 가운데 공공과 민간이 협업해 지역의 다양한 데이터 수요에 적극 대응하고 데이터 생태계 조성으로 새로운 일자리 창출과 디지털경제 활성화에 기여하기 위해 마련됐다.

추진위는 포항시에 있는 일반, 경제·금융, 교육·연구, 기업, 의료, 생활안전 등 주요 분야 기관과 민간기업으로 구성됐다.

이강덕 포항시장은 "4차 산업혁명과 데이터에 관한 시민들의 인식이 높아지고 그에 따른 과학행정의 기대가 높아짐을 느끼고 있다"며 "빅데이터 프로젝트가 성공적으로 추진되면 데이터기반의 과학적 정책 수립과 의사결정이 가능해져 행정의 신뢰도가 높아질 것으로 기대된다"고 말했다.

한편, 포항시는 민·관 협력으로 데이터산업 선도도시로 도약하기 위해 빅데이터 추진체계 확립, 빅데이터 플랫폼 확충, 빅데이터 생태계 조성, 데이터산업 발전체계 마련 등 4대 전략과 15대 추진 과제를 중점적으로 추진할 계획이다.

