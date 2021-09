허성무 시장 “창원시 앞서가는 수소산업 정책 세일즈합니다”

고양시 킨텍스 2021 수소모빌리티+쇼 참석 및 수소산업 정책 홍보

‘경남 창원 수소산업 통합 홍보관’ 운영 및 관내 수소기업·기관 소개

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원시는 ‘기업(관)과 함께하는 창원시 수소산업’이라는 슬로건으로 8일부터 11일까지 고양시 킨텍스에서 열리는 2021 수소모빌리티+쇼 전시회에 ‘경남 창원시 수소산업 공동관’을 운영한다.

올해로 2회를 맞는 이 행사는 수소모빌리티+쇼 조직위원회가 주최하고 산업통상자원부, 국토교통부 등이 후원하는 국내 최대 수소산업전시회이다.

탄소중립 실현과 국내 수소산업 생태계 강화를 위한 혁신 기술, 제품 등을 공유하는 자리다. 올해 전시는 ▲수소모빌리티 ▲수소충전인프라 ▲수소에너지 등 3개 분야로 구성되며, 총 150여개 유관 기업이 참가한다.

시는 ‘경남 창원시 수소산업 공동관’을 통해 창원의 수소관련 기업 및 기관 6곳이 참가해 수소압축기·액화수소·고압 밸브 등의 제품을 전시했다. 창원에서 개발·생산되는 수소 제품에 대해 적극적으로 홍보할 수 있는 기회의 장을 열었다.

특히 허 시장은 국내 수소에너지 관련 기업·기관 대표를 대상으로 민선7기에 추진한 창원시의 수소산업 정책 성과와 향후 비전을 상세히 설명해 큰 관심을 받았다.

타 지자체와 달리 수소모빌리티 보급·실증, 충전인프라 국산화, 수소공급 고도화, 독자적인 사업 추진 등에서 가시적인 성과를 나타내고 있는 점에 수소 전문가들의 호평이 이어졌다.

허성무 시장은 “수소모빌리티+쇼 전시회는 국내 최대 규모의 수소 전시행사로 우리나라의 대표기업이 추진하려는 수소 비즈니스 동향과 수소산업의 추세를 정확히 파악하기 위해 직접 참석했다”며 “현장 견학을 통해 앞으로 가야할 방향 등을 알 수 있었다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr