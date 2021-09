최정우 회장 "포스코, 수소환원제철사업에 집중한다"

포스코, 수소 밸류체인에 그룹사 역량 결집해 탄소중립 달성

포스코, 국내 기업과 수소 사업 협력 의지 드러내

[아시아경제 황윤주 기자] 최정우 포스코그룹 회장이 수소환원제철 사업에 집중하겠다고 밝혔다. 수소 생산 등 관련 사업에서 국내 기업들과 사업 협력 의지도 드러냈다.

최 회장은 8일 개막한 '2021 수소모빌리티+쇼'에서 "포스코는 앞으로 수소를 가장 많이 사용해야 하는 기업"이라며 이같이 말했다.

포스코그룹은 수소의 생산부터 저장-유통-활용에 이르는 밸류체인 전반에서 그룹사의 역량을 결집해 2050년까지 연간 수소 생산 500만t, 매출 30조원을 달성하겠다는 목표를 밝힌 바 있다.

이번 수소모빌리티+쇼에서 수소환원제철 등 구체적인 사업 전략과 추진 현황을 총망라해 공개했다. 최 회장은 기자들과 만나 "오늘 행사 이후 국내 그룹 간 많은 협력을 통해 수소 산업 생태계를 잘 만들어갈 수 있다고 본다"며 "포스코는 수소 모빌리티 보다 수소환원제철 사업을 할 것"이라고 강조했다.

SK그룹과 수소 사업 합작사 등 협력 방안에 대해 묻자 "오늘 행사 끝나면 많은 무엇인가 있을 것이다"라고 답했다.

또 최 회장은 같은 날 킨텍스에서 개최된 'Korea H2 Business Summit’ 창립총회에 공동의장사 대표로 참석해 수소경제 활성화를 위한 민간기업 간의 긴밀한 협력을 제안하며, 포스코그룹이 대한민국 탄소중립을 위한 선도적 역할을 이어나갈 것을 밝혔다.

최 회장은 "철강은 금속 소재 중 단위당 CO2배출량이 가장 적음에도 불구하고, 생산량이 압도적으로 많아 연간 총 CO2배출량이 많을 수밖에 없는 기간산업"이라며 "따라서 국가의 탄소중립을 위해서는 포스코가 선도적 역할을 해야 하고, 이를 위해 우리는 CO2를 배출하지 않는 수소환원제철을 상용화해 철강 제조 공정을 근본적으로 혁신할 계획이다"라고 말했다.

포스코는 현재 포항에서 상용 가동 중인 파이넥스(FINEX)의 수소 농도를 단계적으로 높여가며 수소환원제철 기술개발을 지속할 계획이다. 향후 10~20년 내에 파일럿 테스트 및 기술 개발을 마치고 기존 고로 설비를 수소환원제철 설비로 단계적으로 전환하여 2050년까지 상용화를 완료하는 것을 목표로 하고 있다.

수소환원제철이 상용화되면, 포스코 자체 수소 수요만 연간 375만t에 달하며, 포스코에너지 발전소를 수소·암모니아 발전소로 전환할 경우 추가 100만t 이상의 수요가 발생된다. 포스코는 대규모 내부 수요를 기반으로, 2050년까지 전 세계에 걸쳐 가장 경쟁력 있는 그린수소 500만t 생산 체제를 갖춰, 내부 수요를 충족함과 동시에 대외에도 판매하는 우리나라 최대의 수소 수요처이자 공급자가 되겠다는 목표다.

한편, 포스코는 오는 10월 수소환원제철과 관련해 세계철강협회 및 글로벌 주요 철강사들이 참석한 가운데 세계 최초의 수소환원제철포럼 'HyIS(Hydroen Iron & Steel Making Forum) 2021'을 개최한다. 포럼에서는 유럽, 일본, 중국 등 각국의 탄소중립 정책과 각 철강사들의 수소환원제철 개발 동향을 발표하고 공동으로 기술개발 추진하는 논의의 장이 마련된다. 이는 포스코가 ESG(환경·사회·지배구조) 흐름에 맞춰 전 세계 철강사들에게 탄소중립 실현을 위한 어젠다를 제시하고 그린철강 시대를 주도해 나가겠다는 의지를 담은 새로운 시도다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr