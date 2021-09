CJ대한통운·미래에셋, 200억원 규모 스타트업 투자 펀드 조성

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운은 미래에셋과 함께 국내외 유망 스타트업에 투자하는 펀드를 조성해 신성장동력 발굴과 상생 생태계 조성에 나선다고 8일 밝혔다.

CJ대한통운은 이를 위해 200억원 규모의 '미래에셋CJ대한통운신성장투자조합1호'를 결성하고 미래에셋과 각각 50%씩 출자한다.

펀드 운용기간은 7년으로 미래에셋캐피탈이 맡으며 물류·유통·로봇 등 ICT 하드웨어, ICT 솔루션, 디지털 플랫폼 등의 분야를 중심으로 투자할 계획이다.

CJ대한통운과 미래에셋은 이번 펀드 조성을 통해 산업 트렌드 변화에 신속하게 대응할 수 있는 다양한 신기술 개발 환경을 구축하고 대기업-중소기업 간의 개방형 혁신을 이끌어내는데 노력하기로 했다.

특히 빅데이터, 인공지능, 디지털 트윈을 비롯해 융합형 풀필먼트, 신 라스트 마일(소비자에게 상품을 배송하는 마지막 단계), 친환경 등 물류산업의 트렌드에 부합하는 기술의 연구개발과 도입을 적극 추진해오고 있다.

CJ대한통운 관계자는 “기술경쟁력이 곧 물류경쟁력인 시대에 발맞춰 첨단기술의 연구개발 및 현장 도입에 적극 노력해왔으며 국내외 스타트업과의 협업, 파트너십 등 개방형 혁신을 통해 미래 신성장동력과 초격차 역량 확보에 노력하겠다”고 밝혔다.

