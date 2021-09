완주군, 군청서 수소차 ‘넥쏘’ 시승행사 열어

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군이 수소차 민간 보급 확산을 위해 군청사에서 넥쏘 무료 시승행사를 개최한다.

이번 행사는 9월 9일에서 10일 이틀간 개최되며, 사전 예약자에 한해 오전 10시부터 오후 4시까지 7회 진행된다.

만 18세 이상의 운전면허 소지자라면 누구나 예약 신청이 가능하고, 1회당 약 30분 정도의 체험 기회가 주어진다.

시승차량 외에도 별도 차량 전시를 통해 시승을 하지 않는 민원인들도 넥쏘의 실물을 살펴볼 수 있는 기회가 마련된다.

또한 홍보부스 설치를 통해 차량에 대한 각종 안내를 받을 수도 있다.

군 관계자는 “주민들에게 넥쏘의 성능, 구매 혜택, 실내외 디자인, 승차감 등을 선보여 주민들에게 친환경 차량에 대한 관심을 제고할 수 있는 기회가 됐으면 한다”고 말했다.

한편, 완주군은 수소 생태계 조성의 일원으로서 수소차 넥쏘 보급에 힘써왔으며, 차량 구매에 걸림돌이 되었던 차량 구매 금액의 부담을 완화하기 위해 구매 보조금을 지원해왔다.

또한 완주군에는 전북 제1호 완주수소충전소가 있다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr