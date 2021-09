광주 북구, 22일까지 '추석 우수상품 기획전' 개최

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 오는 22일까지 우체국 쇼핑몰 ‘광주광역시 북구 추석 브랜드관’에서 ‘우수 상품 기획전’을 진행한다고 7일 밝혔다.

우수 상품 기획전은 추석을 맞이해 우체국 쇼핑몰에 입점해 있는 북구 소재 소상공인과 중소기업의 매출 증대에 도움을 주고자 마련했다.

브랜드관에서는 지역 내 16곳의 소상공인과 중소기업이 생산한 천연소재 뷰티 제품을 비롯해 수제 세제, 유기농 커피, 장류, 김부각 등 42개 상품이 판매되고 있다.

특히 행사 기간 동안 소비자들이 저렴한 가격으로 상품을 구입할 수 있도록 전 품목 20% 할인 쿠폰이 제공된다.

북구는 기획전을 오는 11월 말까지 이어나갈 예정이며 향후 연중 특별 프로모션을 통해 상품 홍보와 판로 확보도 적극 지원할 방침이다.

문인 북구청장은 “코로나19 장기화로 어려운 시기인 만큼 앞으로도 지역 소상공인과 중소기업에 실질적으로 도움이 되는 지원책을 마련해나가겠다”고 말했다.

한편 북구는 (재)광주디자인진흥원과 협업해 지난 8월부터 우체국 쇼핑몰에서 북구 브랜드관을 운영 중에 있다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr