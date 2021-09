한샘, 하루 만에 시공하는 마루 '이노플러스' 출시

한샘 '이노플러스(INNO Plus)' 마루 시공모습. [사진제공=한샘]

[아시아경제 김종화 기자] ㈜한샘이 단 하루 만에 시공할 수 있는 마루 신제품 '이노플러스(INNO Plus)'를 출시했다고 7일 밝혔다.

신제품 이노플러스는 접착제를 사용하지 않고 각각의 마루를 끼워 시공하는 비접착식 클릭(Click)형 마루다. 마루 시공은 보통 기존 제품 철거에 1일, 시공에 1일, 총 2일이 소요되는데 이노플러스는 기존 제품을 철거하지 않고도 시공이 가능해 하루 만에 공사를 끝낼 수 있다.

철거공정이 없기 때문에 시공할 때 소음, 분진 등 불편함을 줄일 수 있고, 공정 수 감소로 합리적인 가격에 시공할 수 있다. 10월 말까지 신제품 출시를 기념해 10% 할인 이벤트를 진행하며 평당 11만원대에 시공 가능하다. 기존 한샘 강마루 대비 비용을 약 20% 절감할 수 있다.

접착제를 사용하지 않고 시공해 더욱 친환경적인 것도 장점이다. 찍힘, 긁힘, 마모 등 내구성 테스트도 거쳤다. 크림, 내추럴, 월넛, 그레이, 블랙 등 총 9가지 색상 중 선택할 수 있다.

장우순 한샘 리하우스사업본부 건재상품부 이사는 "리모델링 공사를 위해 오랜 시간 집을 비우는 것이 부담스러워 공사를 망설이는 소비자들이 많다"면서 "한샘에서는 합리적인 가격에 빠르고 쉽게 리모델링을 할 수 있는 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

